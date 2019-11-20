Цвижба о строительстве молодежного центра в Очамчыре: будем продвигать дело по кирпичику

Правительство Абхазии дало согласие на предоставление земельного участка под строительство молодежного центра в Очамчыре в среду 20 ноября.
Молодежный центр "Гюэнос" в Очамчыре существует с 2015 года, однако своего здания у него нет, рассказал Даур Цвижба.
"Мы работаем с молодежью, проводим в районе молодежную политику, все наши проекты живут. Мы все доведем до ума, сделаем так, чтобы у нашей молодежи был доступ ко всему. Чтобы сохранить наш язык, мы хотим проводить в нашем центре ежегодные встречи и форумы по развитию абхазского языка", - поделился своими планами Цвижба.
Он отмечает, что сам будет заниматься строительством центра и доставать средства на это.
"Добрые люди у нас, слава богу, есть, может, и правительство, и меценаты нам помогут. У нас есть кредит доверия и среди людей, и среди бизнесменов. Будем разговаривать с друзьями-бизнесменами. Составим сметную документацию, тихо-тихо начнем с фундамента. Сами будем двигать дело по кирпичику. Какое-то время займет организация работы. Но если совсем ничего не делать, будем стоять на месте", - подчеркнул Даур Цвижба.
На строительство молодежного центра в Очамчыре Кабмин Абхазии отвел полтора года. Площадь участка по улице Шикнуба в Очамчыре составляет 0,189 гектара.
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