Тарба: работа в "Кавказе" – большой труд

О своем подходе в работе с молодым коллективом Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" в эфире радио Sputnik рассказал директор и главный балетмейстер коллектива Омар Тарба.

21 ноября в Государственной абхазской филармонии состоится юбилейный концерт Госудатсвенного ансамбля народного танца "Кавказ". В этом году исполнилось 25 лет со дня его образования.

Для того чтобы достигать высоких результатов, танцоры ежедневно репетируют не менее трех часов, что является очень большой физической нагрузкой, отметил Омар Тарба.

"Работа эта нелегкая, и физически это большая нагрузка для человека. А так как у нас молодой коллектив, не хочется, чтобы они перегорели, поэтому мы их стараемся тихо, не перегружая, подводить к тому, чтобы они были морально и физически подготовлены", - рассказал руководитель ансамбля.

Тарба отметил, что главная задача "Кавказа" – это представление культуры Абхазии за пределами страны.

"Я о многом мечтаю, но имею огромное желание, чтобы побольше молодежи занималось делом, которое можно представить и преподнести, что есть Абхазия и мы в Абхазии так танцуем", - подчеркнул Омар Тарба.

В августе 1994 года народным артистом СССР, Абхазии и Южной Осетии, кавалером российского ордена Дружбы народов, ордена "Ахьдз-Апша" II степени Республики Абхазия Кандидом Тарасовичем Тарба был создан Государственный ансамбль народного танца "Кавказ".

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