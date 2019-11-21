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Алла Беляева
© Sputnik / Томас Тхайцук

Беляева о детсадах Сухума: состояние удовлетворительное, потому что под особым контролем

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Sputnik Абхазия

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о результатах проверки детских садов в столице.

По инициативе исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия был проведен осмотр детских дошкольных учреждений Сухума. Санитарно-гигиенического состояние всех столичных садов удовлетворительное, сказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в беседе на радио.   

"Детские сады у нас находятся под особым контролем, и они практически все с точки зрения санитарно-гигиенического состояния находятся в удовлетворительном состоянии. С детскими садами проблема другая. Родители очень часто приводят нездоровых детей, очень сложно бывает их отправить обратно домой. Существует и проблема с иммунизацией детей в детских садах. Многие родители отказываются от прививок, что тоже не идет на пользу остальным детям. Было бы хорошо, особенно в период гриппа, в детских садах работали бы облучатели - рециркуляторы воздуха, чтобы дети не заражали друг друга", - сказала Беляева.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.        



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