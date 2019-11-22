Чежия о ничьей в Петербурге: попросил бой-реванш, чтобы у судей не осталось сомнений

Абхазский боксер Батал Чежия в эфире радио Sputnik рассказал о дальнейших шагах после того, как на Международном боксерском шоу "Короли Нокаутов" в Санкт-Петербурге решением судей его встреча с соперником завершилась ничьей.

Бой абхазского боксера Батала Чежия и украинского спортсмена Джамала Усманова за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) завершился ничьей 14 ноября в Санкт-Петербурге.

"После боя я был недоволен собой, так как были определенные недоработки. Команда моя и те, кто был в зале, сказали, что я выиграл бой. Кроме судей, все считали, что я выиграл этот бой. Я больше недоволен собой, чем решением судей. Я попросил бой-реванш, уверен, что смогу поработать гораздо лучше, чтобы у судей не было никаких сомнений", - сказал Чежия.

Он напомнил, что поединок был десятираундовый. Встречу оценивали трое судей.

"Один из судей победу в шести раундах дал мне, а четыре сопернику. Второй судья по пять раундов дал мне и сопернику, а судейство третьего непонятно, так как он не дал мне победу ни в одном раунде. Он один раунд оценил вничью, а все остальные раунды дал сопернику. Это было не только мне непонятно, но и всем, так как соперник в последних раундах по сути ничего не делал, кроме того как защищался, пытался держаться", - сказал Батал Чежия.

Боксер отметил, что им не был опротестован бой, так как, по его мнению, это будет безрезультатно. Батал Чежия рассказал, что ждет решения от команды соперника и организаторов турнира по поводу боя-реванша.

"Я хочу провести бой-реванш и доказать всем, что могу даже в весе соперника быть лучше", - сказал Чежия.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.