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Подкаст ЯсноПонятно.

Когда лучше обращаться на "вы", а когда – на "ты"?

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Темы:
Подкасты РИА (223)
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Sputnik Абхазия

Сколько раз вы оказывались в глупом положении, когда не знали, как обратиться к человеку? Или слишком рано, без разрешения собеседника, говорили ему "ты"? Что ответить незнакомцу, если он начал общаться с вами в фамильярном тоне?

Как обратиться к ровеснику, а как — к начальству и противоположному полу? Как оставаться вежливым в интернете?

Обращение на "вы" некоторые считают архаизмом, однако понятие "хороший тон" никуда не исчезло. Тактичность — полезное качество, которое показывает, воспитан ли человек, умеет ли вести деловую коммуникацию.

Если говорить о форме обращения на "ты" и "вы", то в этикете на эту тему есть простые правила. Разбираются в них — Наташа, Лина, Ксюша. А эксперты — педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева и автор телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова — объясняют, в каких ситуациях приемлемо то или иное обращение к человеку.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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Темы:
Подкасты РИА (223)


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