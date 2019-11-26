Юрист Габния о Конституции Абхазии: наше завоевание

26 ноября в Абхазии отмечают День Конституции. 25 лет назад Верховный Совет Абхазии принял "Конституцию суверенного, демократического, правового государства — Республики Абхазия".

"Атрибут государства, где правит закон, есть Конституция. Главный закон, или же база для законодательства всего в государстве. После победы в войне, когда мы строим свое государство, нам нужно показать миру, что у нас есть действительно государство, поэтому Конституцию мы приняли сразу, в 1994 году. Напомню, что мы еще при установлении советской власти на нашей территории, у нас была своя Конституция. Сейчас же Конституция - это шаг, показатель того, к чему мы стремимся, показать всему миру, что мы действительно государство и строим правовое демократическое государство. Конституция Абхазии - это наше завоевание. С первых дней Конституция играла и играет свою роль как основа для всего законодательства в стране. Многие граждане скептически относятся к Конституции, но наличие основного закона имеет огромное значение. Все строится на основании этого закона", – сказал Габния.

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