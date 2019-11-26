Кошелев о разведчице Гоар Вартанян: пример подвига служения Отечеству

Умерла легендарная разведчица-нелегал Гоар Вартанян. О ее заслугах перед родиной в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Ей было 93 года. Как отметили в СВР, Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

Заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев в эфире радио Sputnik рассказал о заслугах перед отечеством супругов Гоары и Геворка Вартанян.

"Она Герой Советского Союза, награждена Орденом Красного Знамени. Супруги работали в Иране, Турции, в других странах. Одна из их важнейших заслуг заключается в том, что по некоторой информации, именно в силу их разведывательной деятельности была предотвращена попытка покушения на лидеров стран антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчиля в Тегеране в 1943 году. В последующем они жили в Подмосковье, провели достойную жизнь, хотя жизнь разведчика-нелегала сопряжена со многими неудобствами. Но пример супругов – это пример подвига служения Отечеству", - отметил Кошелев.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".

В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

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