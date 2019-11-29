Минасян о юбилее армянского села Мцара в Абхазии: будем угощать и веселить

Мероприятие по случаю юбилея армянского села Мцара в Абхазии пройдет 1 декабря.

"Это будет праздник. В начале будут поздравительные речи, запланированы и выступления местных вокалистов, будут песни и стихи. Будет звучать музыка, чтобы люди могли повеселиться. Проведем народные гуляния и застолье с традиционными армянскими блюдами. Всех гостей будем угощать и веселить. В случае дождливой погоды столы накроем в большом здании ныне не действующей табачной фабрики, которая была построена в Мцаре в 1924 году", - рассказал Минасян.

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Мцара - село в Гудаутском районе Абхазии. Во второй половине XIX века Мцара, как и другие восточные села бзыбской Абхазии, пострадала от махаджирства (насильственного переселения абхазов в Турцию) в большей степени, нежели селения, расположенные западнее. Из Мцары были выселены все жители, и территория на несколько лет обезлюдела. В 1881 году, с момента расселения в селе армян, Мцара стала первым компактным армянским поселением в Абхазии. На сегодняшний день там проживает около 300 человек.

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