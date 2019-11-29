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Нателла Топурия
© Фото : предоставлено Нателлой Топурия

Топурия об обследовании в День борьбы со СПИДом: люди осознали, что это нужно

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В Сухуме пройдет обследование населения на СПИД, гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис, сказала в интервью радио Sputnik главврач Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия.

1 декабря Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД проводят акцию, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"Такого рода акции уже неоднократно проводились. Мобильная бригада ездит по районам Абхазии. Люди с удовольствием приходят, обследуются. Сегодня к людям пришло осознание, что нужно знать о своем статусе. Каждый анонимно и бесплатно может узнать о своем статусе", - сказала Топурия.

1 декабря любой желающий сможет пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и венерические заболевания в мобильной лаборатории, которая будет развернута на площади Сергея Багапш с 10 до 16 часов.

Обследования проводятся бесплатно и конфиденциально.

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.

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Теги:
Абхазия, Сухум, СПИД


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