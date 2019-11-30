Маленький монстр. Как справиться с кризисом трех лет у детей?

Кризис трех лет неизбежен: ребенок впервые осознает свою самостоятельность, учится правильно конфликтовать и осваивает правила взрослого мира. Родителям остается только потерпеть… Но как пережить этот нервный период?

Агрессивный. Капризничает, протестует, проверяет на прочность маму и папу, орет обидные слова.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, почему "показательные выступления" трехлеток в магазине и другие их капризы могут стать предметом гордости родителей (мы серьезно!).

Что такое кризис трех лет? Что у него общего с подростковым возрастом? Каким видит мир ребенок? Обязательно ли кризис случается в три года и можно ли без него? Действительно ли дети пытаются манипулировать взрослыми, и что на самом деле означают постоянные "нет" и "не буду"? Как родителям реагировать на капризы и чего делать точно не стоит?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают клинического и кризисного психолога, маму четверых детей Ольгу Сноз.

О кризисе трех лет как этапе развития можно узнать в записи лекции психолога Людмилы Петрановской.

02:50 как устроен кризис трех лет изнутри, и почему надо радоваться, если ребенок переживает его

05:10 почему этот период часто сравнивают с подростковым возрастом

08:30 во сколько случается кризис трех лет и сколько длится

09:35 как родителям пережить вот это вот все

12:10 плач и крики в магазине. Что делать?

15:30 как отличить капризы от проявлений кризиса трех лет

16:45 почему в этом возрасте ребенок не может что-то делать назло или манипулировать

18:30 чему учится малыш, когда проходит через кризис

20:40 чему в этот период учатся родители

22:55 что делать мамам и папам, если эмоции через край

24:40 имеет ли смысл наказывать детей (даже чуть-чуть)

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