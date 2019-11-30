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Почему "антитрамповские" разоблачители живут лучше Сноудена и Мэннинга?

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Петля импичмента вокруг Трампа всё туже. Его предают помощники, включая советника по РФ. И хотя обвинения в предательстве президентом США "ключевого союзника по имени Украина" - явная натяжка, "разоблачителей" Трампа охраняет армия США, их анонимность бережет конгресс.

Почему и для кого – об этом редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
Слушания в Конгрессе – угроза для Трампа. Президента под присягой предала его советница по России и Евразии – учившаяся в Москве по обмену бывшая разведчица Фиона Хилл. Один за другим о "предательстве" Трампом Украины "вспоминают" и другие разоблачители.
Ведут они себя дерзко – и понятно, почему. Пресса и в США, и в ЕС поет им дифирамбы, называя героями. На слушаниях в Конгрессе эти "разоблачители" не слышат неприятных вопросов, к ним приставлена охрана. Кому-то властному они нужны, чтобы убрать Трампа. Жизнь настоящих разоблачителей – Сноудена, Ассанжа, его помощника Мэннинга – была куда труднее.
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