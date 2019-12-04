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Хагба о ситуации в Абхазии: не хочу никого пугать, но это угроза нацбезопасности

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191204/1028941131/Khagba-o-situatsii-v-Abkhazii-ne-khochu-nikogo-pugat-no-eto-ugroza-natsbezopasnosti.html

Политолог, преподаватель кафедры политологии и социологии кафедры АГУ, кандидат политических наук Беслан Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, к чему может привести сложившаяся в республике криминогенная ситуация.

22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров.

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе тяжело раненная Доминика Акиртава, спустя 12 дней она скончалась.

Илья Гуния
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизнь вне опасности.

"В один прекрасный день, в полдень, приходят и убивают людей, и это происходит не в первый раз. Успешной борьбы у нас с преступностью нет, и одной сменой власти это не получится, должна быть нетерпимость в обществе. В странах Латинской Америки, где существовала криминализация общества, обращались за помощью к другим странам, и такая нетерпимость приводила уже к обратной революции, происходила декриминализация общества. Мы должны выйти из этого состояния, я не хочу никого пугать, но это угроза национальной безопасности Абхазии. Мы никогда не построим страну, никогда ни одна страна не будет иметь дело с преступной, бандитской страной. У нас есть шанс выиграть в этой схватке, но надо иметь в виду, что вызов брошен серьезный, и мы должны быть начеку. Или мы построим страну успешную, хорошую, или такое состояние будет длиться десятилетиями, и неизвестно с какими последствиями", – сказал Хагба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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