Лакоба о вечере памяти Сарии Лакоба в РУСДРАМе: представим страшные документы

Вечер памяти Сарии Лакоба состоится 5 декабря в РУСДРАМе.

"Существует сохранившаяся пенсионная книжка Сарии, где она получала пенсию с апреля месяца 1937 года, когда уже шла подспудно работа объявить Нестора Лакоба врагом народа, в размере 800 рублей. А 3 августа, последняя ее роспись, за июль месяц она вдруг получает 400 рублей, но дело не в этих деньгах, конечно, а дело в том, что уже предпринимались меры по ее изоляции, это происходило поэтапно, и я считаю, что это очень важный документ", - сказал Лакоба.

Историк рассказал о существовании еще одного документе. Где зафиксирована точная дата смерти Сарии Лакоба.

"В обзорной справке 50-х годов за подписью старшего военного следователя военной прокуратуры Закавказского военного округа Табарова отмечается точно зафиксированная дата ее смерти, причем в последнее время в Грузии стали говорить, что якобы в 1937 году она скончалась, на самом деле, дата 16 мая 1939 года, она железно закреплена в обзорной справке. Не могло быть в 1937 году, потому что здесь прямо говорится, что в январе и феврале 1939 года по ее делу проводятся следственные мероприятия, то есть они были как бы завершены, потом вдруг возрождаются снова. В частности, на листе дела 63/66 протокол допроса Лакоба Сарии от 2 февраля 1939 года, произведенного помощником военной прокуратуры Закавказского военного округа, на котором Лакоба Сария требовала ускорить разборы ее дела, иначе она объявит смертельную голодовку. Вот это был последний ее допрос в феврале 1939 года, и, как мы знаем, 16 мая 1939 года, до этой даты уже никаких допросов не производили, потому что она попала в больницу, была в тяжелейшем положении и мученически умерла. Это факт", - подчеркнул историк.

По словам историка Лакоба, на вечере памяти Сарии Лакоба впервые будут представлены страшные документы.

"Один из самых жестоких следователей Берешвили 21 января 1938 года пишет акт по поводу следствия, где сказано, что Сария Лакоба отказалась подписать постановление. Она уже полгода находилась в застенках, что только не творили с ней… Вот такие страшные документы впервые будут представлены. Помимо постановки, в фойе будут выставлены некоторые фотографии, документы и отзывы о ней", - рассказал Лакоба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Сария Лакоба – жена и соратница выдающегося абхазского общественно-политического деятеля, председателя Совнаркома Абхазии председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба. После убийства мужа начались аресты родственников. 17 августа 1937 года была арестована и Сария. В тюрьмах НКВД ее пытали. От Сарии Лакоба добивались признания того, что Нестор был организатором заговора против Сталина. После двух лет пыток и издевательств Сария скончалась в Ортачальской тюрьме в Тбилиси.

Читайте также: