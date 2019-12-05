Бышок о словах президента Польши о России и НАТО: "переобувание в прыжке"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом НАТО, уточнив, что на сегодняшний день у альянса нет врагов среди государств, а главным врагом являются террористические организации. Об этом польский президент сказал на пресс-конференции, которая состоялась после окончания саммита НАТО в Лондоне, и на которой ему был задан прямой вопрос, является ли, по его мнению, Россия главным врагом НАТО. Также Дуда отметил, что Россия для НАТО является соседом, с которым не по всем вопросам удается найти согласие.

"Переобувание в прыжке" польского президента связано не с чем-то, а с кем-то, и конкретно — с президентом США Дональдом Трампом, который тоже недавно заявил, что Россия - это не враг и с ней надо дружить, считает Станислав Бышок.

"Польша в своей политике больше ориентирована на Вашингтон, чем на Берлин, поэтому Дуда решил проявить такую риторическую гибкость. Но это не отменяет общей антироссийской линии польской риторики, и я думаю, что скоро мы снова услышим какие-то недружелюбные заявления Варшавы в отношении России", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Что же касается угрозы международного терроризма, то на сегодняшний день, по мнению эксперта, он не играет в достаточной мере объединяющей роли как внутри самого Альянса, так и для Запада с Россией.

"Все понимают, что международный терроризм, это такое явление, которое, хоть и имеет международный характер, но в случае, если он приобретает какие-то протогосударственные формы, как на Ближнем Востоке, он может быть побежден любым более-менее серьезным государством", - заключил Бышок.

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