Кобахия о Мушни Хварцкия: мог провоцировать в людях благородство, доброту и смелость

Ученый-археолог, Герой Абхазии, командующий Гумистинским оборонительным рубежом Мушни Хварцкия погиб на Восточном фронте 6 декабря 1992 года в селе Лашкиндар.

О своем друге в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал Батал Кобахия.

"Одни стремятся быть лидерами, а другие ими становятся. Он стал лидером без всяких натуг, он жил не тщеславием и завистью, а движимый любовью к своей Родине. Не любил Мушни слово патриотизм и все производное от него, не был оратором, и тем не менее каждая мысль, высказанная очень тихо, всегда имела благодатную почву, на которой потом взрастали люди, характеры, судьбы… Есть люди, которые много говорят о ценностях, но в своей жизни не руководствуются ими. В случае с Мушни все было иначе. Он не говорил о ценностях, но жил ими… Мужской характер его раскрывался даже в беседах с друзьями, говорил предельно открыто, обнаженно, я бы сказал, и излагал свои мысли очень четко и ясно, но на такой запредельной высоте это было, что казалось естественным и воспринимаемым. Он был очень мудрым от природы. Но сам он этого не понимал, и говорить ему было об этом неудобно", - вспоминает Кобахия.

По словам Батала Кобахия, в Мушни Хварцкия были лучшие человеческие качества, которые высоко ценятся, но их всегда не хватает. Он не переносил лести, всегда проявлял сострадание к тем, кто слабее него, презирал жестокость.

"Мушни имел поразительное качество, которое присуще только лидерам: возбуждать в людях благородство, доброту, смелость, которую мы сами в себе иной раз не замечали, он видел это в нас и говорил об этом", - рассказал Кобахия.

Герой Абхазии Мушни Хварцкия похоронен на исторической поляне "Лыхнашта". Он был уверен в правоте и победе: "Я верю в свой народ и в то, что мы победим, что через эту победу и страдания мы возродимся другими, на качественно новом уровне", - говорил он в дни войны. Мушни Хварцкия был не только командиром, военачальником, но и исследователем каменного века Абхазии. Его перу принадлежит ряд научных трудов.

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