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"Ее уволили за откровенные фотографии". Как соцсети создают наш имидж

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Соцсети — место, где мы делимся снимками домашних животных и рассказываем, как провели отпуск. Профиль многое может сказать о нас. Часто это создает образ, который не соответствует действительности и мешает карьере. Можно ли публиковать в соцсетях все, что угодно?

Справедливо ли увольнение учительницы или чиновницы за неподобающее, по мнению начальника, поведение в социальных сетях? Нужно ли сварщику следить за имиджем, который он там создает? Остаются ли социальные сети нашим личным пространством или пора включать самоцензуру, чтобы не жалеть о неприличных снимках, которые в любой момент могут найти в интернете коллеги или родители?

Что лучше не публиковать в социальных сетях, обсуждают Лина, Наташа и Ксюша. Руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров объясняет, может ли работодатель спрашивать ссылку на социальные сети, и представителям каких профессий нужно задуматься об имидже, который они создают.

Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter.

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Темы:
Подкасты РИА (236)


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