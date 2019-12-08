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страхи

"Страхи/Ошибки": почему нас раздражают собственные родители

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Одним в этом стыдно признаться. Другие пишут с вызовом в группе "Токсичные предки". Третьи объясняют, как справились. Имеет ли взрослый человек право раздражаться на мать? Страшно ли разорвать отношения с родителями? И будет ли от этого счастье?

Взрослые дети лет тридцати злятся на родителей. За то, что те больше не такие сильные, как казалось в детстве, за то, что они слишком быстро стареют, не вовремя просят помочь с телефоном или компьютером, поддаются на "развод" мошенников и вмешиваются в воспитание внуков. Много и нудно советуют, многое забывают.

Почему нам трудно общаться с пожилыми родителями? Как реагировать на их непрошенные советы? Как выросшим детям принять, что их мама и папа больше не всемогущи? Как справиться с раздражением? Как выстроить правильные отношения "с нуля"? Как взрослым детям отстоять личные границы? Как родителям осознать, что их ребёнок уже давно вырос? Почему всем придётся пройти через период разочарования в кумирах детства?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, экспертом по надомному уходу фонда "Старость в радость" Кирой Белелюбской и Анастасией Туговой, у которой сложности в отношениях с родителями, пробуем разобраться в вечной проблеме отцов и детей.

  • 1:30 когда родители теряют авторитет в глазах детей
  • 4:05 почему "больно видеть, что мой идеал детства с чем-то не справился"
  • 5:40 как принять, что роли детей и родителей рано или поздно начнут смещаться
  • 6:15 в какой момент дети и родители меняются друг с другом ролями
  • 7:45 почему пожилые люди становятся ненужными своим детям
  • 10:30 почему дети "терпят" брюзжащих родителей
  • 12:30 о токсичных родителях, с которыми приходится разрывать отношения
  • 13:25 о страхе не отделиться от взрослых и не отстоять личные границы
  • 17:50 как говорить о своих чувствах с родителями
  • 20:00 о периоде, когда дети и родители оказываются на равных
  • 21:00 что делать, если родитель стал "моральной" обузой и с ним не о чем разговаривать
  • 22:22 как принять, что образ всемогущих мамы и папы разрушился
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Подкасты РИА (239)


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