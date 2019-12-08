Эмин Агаларов: дружба с Магомаевым, кризис Фадеева, звонок Киркорова

Как завязалась дружба с семьей Муслима Магомаева, и помогло ли это карьере певца? Что он обсуждает с его супругой теперь? Зачем привез конкурс "Мисс Вселенная" в Россию и сделает ли это ещё раз? Отбивается ли миллиардный долг их семейной компании концертами? Могут ли участники шоу "Голос" попасть к нему на лейбл? И зачем ему звонит Киркоров?
Отвечает музыкант и предприниматель Эмин Агаларов:
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