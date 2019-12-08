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Эмин Агаларов: дружба с Магомаевым, кризис Фадеева, звонок Киркорова

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Sputnik Абхазия
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Он мыл окна машин на Садовом, чтобы заработать карманные деньги, и убегал от собственного охранника, потому что стыдился ходить с ним в школу. А теперь даёт 100 концертов в год, управляет крупным бизнесом и думает, как выплатить Сбербанку долг в 1.8 миллиарда долларов.

Как завязалась дружба с семьей Муслима Магомаева, и помогло ли это карьере певца? Что он обсуждает с его супругой теперь? Зачем привез конкурс "Мисс Вселенная" в Россию и сделает ли это ещё раз? Отбивается ли миллиардный долг их семейной компании концертами? Могут ли участники шоу "Голос" попасть к нему на лейбл? И зачем ему звонит Киркоров?

Отвечает музыкант и предприниматель Эмин Агаларов:

  • 1:00 Кто он: певец или бизнесмен?
  • 4:00 Про миллиардный долг и кредиты
  • 5:30 Скромная жизнь советской семьи и первые бизнесы отца
  • 7:10 "Я был неудобен для родителей в Москве": почему его отправили в Швейцарию
  • 10:15 "Он любил, как готовит моя бабушка". Какую роль в его карьере сыграла дружба с Магомаевым, и почему они так много делают в память о Магомаеве теперь
  • 14:20 Сравнится ли кто-то из современных артистов с Магомаевым: о советской эстраде
  • 17:10 Про "интеллигентные тексты", борьбу с плохими привычками молодежи и шоу "Голос"
  • 20:00 "Я буду полным идиотом, если к этой идее не подключусь": благотворительный проект "Добродомик"
  • 21:30 "Стадионы на болотах". О государственных поручениях отцу и проектах, за которые никто не берется
  • 23:00 Про строгое воспитание детей и сходство с отцом
  • 24:30 Конкурс "Мисс Вселенная" в России: объективность отбора, визит Дональда Трампа и роль второй супруги
  • 27:30 Азербайджанцы, американцы, звонок Киркорова: про 100 концертов в год и свою аудиторию
  • 30:00 Майами, Монако, Дубай, Дюссельдорф, Тель-Авив. Каким будет фестиваль ЖАРА в 2020 году
  • 31:35 Про свою идеальную зрелость и пугает ли его цифра 40

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