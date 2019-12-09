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Эксперт о переговорах в Париже: шанс Зеленского показать себя серьезным игрокам

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На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса. Что этот план говорит о переговорной позиции Киева, объяснил в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла.

Сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"План "А" состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем. Чтобы двигаться к миру, при этом отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс – это территория Украины, и там живут украинцы", -  сказал премьер в эфире телеканала "1+1".

Политический эксперт Владимир Джаралла предположил в эфире радио Sputnik, как это заявление характеризует позицию Киева в преддверии саммита в "нормандском формате".

"Вне всякого сомнения, это положительная тенденция. Украинские политики, с одной стороны, по-прежнему пытаются заигрывать с националистами, но, с другой стороны, дают ясные сигналы о том, что к переговорам они готовы. Очевидно, что (президент Украины Владимир) Зеленский, который впервые будет вести переговоры с серьезными игроками, попытается показать себя как политик международного уровня", - считает Владимир Джаралла.

Переговоры в Париже лидеров "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по Донбассу намечены на сегодня. До начала саммита планируется ряд двусторонних встреч. Как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин сначала пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пройдет после саммита.

"Нормандским форматом" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран. Этот формат существует с 2014 года. В феврале 2015-го "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня и примирение сторон. Однако перестрелки продолжаются, а политическую часть договоренностей Киев до сих пор не выполнил.

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