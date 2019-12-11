Тарба: пастух в горах - хранитель территории и знаний

О том, кто, по его мнению, является "хранителем гор" и обладает наибольшими знаниями о них, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

Международный день гор отмечается 11 декабря. Праздник установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Сохранить уникальную природу горной Абхазии можно только путем возрождения традиций отношения к горам, считает руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

"Я постоянно учусь у людей старше меня, слушаю пастухов-людей, которые обладают большим опытом и знаниями. Они чувствуют горы лучше, больше чем я. Человек, который поднимается в горы со скотом или на охоту, находясь на определенной территории, становится хранителем этого места, как в прямом, так и в переносном смысле. Он охраняет эти территории и в случае необходимости он будет первым, кто будет защищать их. Охраняет знания об этих территориях, ту мудрость, которая передавалась из поколения в поколение. Когда я обращаюсь за советом к пастуху, к человеку старше меня, я обращаюсь не к человеку, который пасет стадо, а к хранителю этих территорий. Больше, чем он, при всем уважении к нашим ученым, мне никто сказать не может о горах Абхазии. Поэтому так важно общение с людьми, которые постоянно соприкасаются с природой горной Абхазии, сохраняют в себе эти знания и передают их из поколения в поколение", - отметил Траба.

Более подробно беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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