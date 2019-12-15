Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру

Могут ли их украсть мошенники? И как быть, если хочется оставаться в своей "аналоговой избушке"?
Мы тоже хотим больше знать о наших слушателях и для этого составили опрос. Он не займет много времени, но поможет сделать подкасты лучше и интереснее.
Директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов на простых примерах объясняет, каким будет наше цифровое будущее. Как будет выглядеть электронный паспорт? Когда можно будет подать заявление в полицию онлайн, и сделает ли это её работу прозрачнее? Что защитит от вбросов на выборах? И когда в нашей стране не останется населенных пунктов без интернета?
Рассказывает Олег Качанов:
- 1:15 Департамент цифровой трансформации — что это такое?
- 2:20 Как повысить эффективность госуправления с помощью цифровых технологий: на понятных примерах
- 5:20 Когда во всех школах всех деревень появится интернет?
- 6:50 Одна медицинская карта на все больницы. Забудем о ругающихся тетушках в регистратуре?
- 7:40 На какие кружки мы ходили в школе, какие получали оценки, чем болели. Государство собирает досье или профиль?
- 8:40 "Нет федеральной бочки с данными": как обеспечивается их безопасность
- 11:35 Что такое Суперсервисы на Госуслугах и почему они так называются
- 16:50 Врачебная тайна против цифровых данных: кто получит доступ?
- 18:00 Как ещё можно будет использовать цифровую подпись
- 21:30 "Вывести всё, что было в тени". Сделают ли электронные заявления работу полиции более прозрачной?
- 24:40 Чем цифровое заявление в прокуратуру на главу района отличается от бумажного
- 27:15 Электронный паспорт: какие функции и какие риски?
- 30:55 Без меня меня женили или как будут защищены данные электронного паспорта
- 35:40 "Аналоговая избушка". Что, если человек не хочет оставлять никаких цифровых следов
- 38:15 Видеонаблюдение и списки избирателей: что спасет от вбросов на выборах 2021 года
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