Салакая об опытах скрещивания человека с обезьяной в Сухуме: слухи были

Заведующая музеем НИИЭПиТ Альдона Салакая в интервью на радио Sputnik сказала, что слухи о скрещивании человека с приматами в Сухумском обезьяньем питомнике не подтверждены научными данными.

В декабре отмечают международный день обезьян. Это неофициальный праздник в честь обезьян и приматов в целом. Его придумали художники Кейси Сорроу и Эрик Милликин, которые проводили исследования в государственном университете штата Мичиган. Защитники животных увидели в Международном дне обезьян возможность обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира.

Экспериментальные исследования на обезьянах во многих центрах сегодня запрещены и не ведутся, но в Сухуме пока проводятся, рассказала заведующая музеем НИИЭПиТ Альдона Салакая в беседа на радио Sputnik Абхазия.

"В Сухум обезьяны были привезены в 1927 году. В связи с открытием исследовательского центра и в научном сообществе, и среди обывателей было много слухов. Якобы центр открыт в Сухуме, чтобы создать нового человека-воина, будто скрещивали человека с приматами. Ничего про это мы не знаем, хотя в 1920-30-е годы советская наука много экспериментировала, рисковала, но здесь такие исследования однозначно не проводились", - сказала Салакая.

Сухумский питомник был создан в 1927 году с целью проведения экспериментов над приматами для изучения человеческих болезней. Сухум был выбран из-за близости климата к родным для обезьян тропикам и обилия фруктов для их питания. На базе питомника в 1958 году был основан НИИЭПиТ, в советское время ставший центром изучения приматологии международного значения и научной базой по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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