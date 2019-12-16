Экономист о внедрении кассовых аппаратов в Абхазии: плюсы для бизнеса и покупателей

На что направлена данная инициатива, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала экономист, сотрудник автономной некоммерческой организации "Центр социально-экономических исследований" Амра Цушба.
"Для Абхазии это новшество. Для хозяйствующих субъектов, которые будут уклоняться от новых правил, будут предусмотрены достаточно значительные по меркам Абхазии штрафные санкции", - рассказала экономист.
По мнению Амры Цушба, применение таких машин позволит повысить прозрачность бизнеса и сократить объемы теневой экономики.
"Все мы знаем, что объемы скрытой, нелегальной экономики в Абхазии достаточно высоки. По оценкам экспертов, этот объем составляет 50-55 процентов ВВП страны. Это очень высокий уровень, он негативно влияет и на имидж нашего государства, и на эффективность проводимых социальных и институциональных реформ. Именно детенизация экономики является одним из мощных резервов экономического роста нашей республики", - отметила Цушба.
Она напомнила, что еще при разработке стратегии социально-экономического развития Абхазии в 2015 году одним из механизмов противодействия теневой экономике было указано обязательное внедрение контрольно-кассовых машин во всех торговых точках. Их применение должно снизить уровень теневой экономики в Абхазии за 10 лет до 25 процентов.
"Конечно, полностью искоренить теневую экономику невозможно. Этого не достигли еще ни в одной стране. Но в других странах она существует в разумных пределах – 8-10 процентов. Половина ВВП – это очень высокий уровень. Применение кассовых машин позволит своевременно выявлять нарушения, а для добросовестных налогоплательщиков это позволит еще и снизить административную нагрузку в части различных проверок", - считает специалист.
В целом, внедрение кассовых машин - это важный шаг, направленный на борьбу с теневой экономикой и защиту прав потребителей, отметила Амра Цушба, так как повышение прозрачности бизнеса увеличит поступления в бюджет республики, что, в свою очередь, положительно скажется на социально-экономическом уровне страны.
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