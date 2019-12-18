Жуков о семинарах для педагогов Абхазии: обмен опытом, а не учеба

Аудитория курсов с каждым годом растет, приятно наблюдать, что педагогам Абхазии важен разговор со своими коллегами из России, отметил куратор преподавательской группы Алексей Жуков в беседе на радио.
"Слишком будет узко говорить о том, что идет обучение, скорее всего, речь об обмене опытом. Те педагоги, которые приезжают в Абхазию, им тоже есть чему поучиться у педагогов школ, которые осуществляют здесь деятельность, поэтому, скорее всего, это двустороннее серьезное взаимоотношение, связанное с повышением квалификации. Абхазская школа, на мой взгляд, сохранила лучшие традиции советской школы, которые в силу серьезной модернизации в России уже некоторые учителя и подзабыли. Здесь обмен опытом идет что у нас, что и у абхазов. Очень интересно наблюдать за смешением двух разных подходов к современному образованию в школах", - сказал Жуков.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.
Международный проект министерств просвещения РФ и Республики Абхазия начал свою работу в 2014 году. Его цель – поделиться опытом, рассказать о новшествах и проблемах образования.
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