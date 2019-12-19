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Александр Коньков
© Фото : из личного архива Александра Конькова

Политолог о трансграничной гумпомощи Сирии: служит интересам государств, ее оказывающих

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191219/1029048282/Politolog-o-transgranichnoy-gumpomoschi-Sirii-sluzhit-interesam-gosudarstv-ee-okazyvayuschikh-.html

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал призыв ряда стран продлить оказание трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии.

Непродление действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии будет иметь катастрофические последствия, говорится в заявлении действующих и будущих непостоянных членов Совбеза ООН.

Заявление от лица Бельгии, Кот-д’Ивуара, Доминиканы, Экваториальной Гвинеи, Германии, Индонезии, Кувейта, Перу, Польши, ЮАР, а также присоединившимся к ним Эстонии, Сент-Винсента и Гренадин и Туниса зачитал индонезийский постпред Диан Трианшах Джани.

© Видео Министерство обороны РФ / Ruptly
Помощь Ракке: кадры доставки гуманитарного груза в бывшую столицу ИГ

Страны выразили поддержку усилиям Бельгии, Германии и Кувейта по продлению этого механизма "в рамках транспарентного и инклюзивного процесса".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию неприемлем и нежизнеспособен.

"Россия сейчас обладает более полной информацией о том, что сейчас происходит в Сирии. Очевидно, что военная фаза антитеррористической операции, если и не завершилась, то  близится к своему финальному аккорду. В этом отношении та гуманитарная катастрофа, которая за последние годы установилась на территории Сирии, нуждается в более интенсивных и масштабных действиях со стороны мирового сообщества для восстановления инфраструктуры, для помощи людям. Нужны более активные действия, которые будут носить стратегический и прозрачный характер.. Как обозначил Небензя, речь идет о непонимании ситуации, которая существует на месте, поскольку соответствующие страны в меньшей степени представлены на территории Сирии, в большей степени ориентируют свои подходы на политические представления, существующие у государств, которые они представляют", - сказал политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik.

Раздача российской гуманитарной помощи населению Сирии
© Sputnik / Максим Блинов
Российский медицинский спецназ переброшен на север Сирии

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам Небензи, он учитывает новые реалии в Сирии. Проект предполагает оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагается закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагается оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того, действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевается на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.

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Теги:
гуманитарная помощь, Россия, Сирия


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