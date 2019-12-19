Политолог о трансграничной гумпомощи Сирии: служит интересам государств, ее оказывающих

Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии.

Непродление действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии будет иметь катастрофические последствия, говорится в заявлении действующих и будущих непостоянных членов Совбеза ООН.

Заявление от лица Бельгии, Кот-д’Ивуара, Доминиканы, Экваториальной Гвинеи, Германии, Индонезии, Кувейта, Перу, Польши, ЮАР, а также присоединившимся к ним Эстонии, Сент-Винсента и Гренадин и Туниса зачитал индонезийский постпред Диан Трианшах Джани.

Страны выразили поддержку усилиям Бельгии, Германии и Кувейта по продлению этого механизма "в рамках транспарентного и инклюзивного процесса".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию неприемлем и нежизнеспособен.

"Россия сейчас обладает более полной информацией о том, что сейчас происходит в Сирии. Очевидно, что военная фаза антитеррористической операции, если и не завершилась, то близится к своему финальному аккорду. В этом отношении та гуманитарная катастрофа, которая за последние годы установилась на территории Сирии, нуждается в более интенсивных и масштабных действиях со стороны мирового сообщества для восстановления инфраструктуры, для помощи людям. Нужны более активные действия, которые будут носить стратегический и прозрачный характер.. Как обозначил Небензя, речь идет о непонимании ситуации, которая существует на месте, поскольку соответствующие страны в меньшей степени представлены на территории Сирии, в большей степени ориентируют свои подходы на политические представления, существующие у государств, которые они представляют", - сказал политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам Небензи, он учитывает новые реалии в Сирии. Проект предполагает оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагается закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагается оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того, действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевается на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.

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