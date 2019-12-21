"Комната" и ещё четыре лучших худших фильма

Пять очевидно провальных фильмов, от которых невозможно оторваться.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
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