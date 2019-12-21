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"Комната" и ещё четыре лучших худших фильма

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191221/1029064756/Komnata-i-esch-chetyre-luchshikh-khudshikh-filma-.html

"Настолько плохо, что хорошо", - а вы бы стали смотреть фильм после такой рекомендации? Гротескная игра актёров, бездарный сценарий и безвкусные спецэффекты, но сделанные с искренним энтузиазмом, порождают уникальные картины категории Б – худшие в своём роде!

Пять очевидно провальных фильмов, от которых невозможно оторваться.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
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Подкасты РИА (248)


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