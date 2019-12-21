"Комната" и ещё четыре лучших худших фильма

"Настолько плохо, что хорошо", - а вы бы стали смотреть фильм после такой рекомендации? Гротескная игра актёров, бездарный сценарий и безвкусные спецэффекты, но сделанные с искренним энтузиазмом, порождают уникальные картины категории Б – худшие в своём роде!