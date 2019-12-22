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страхи

"Страхи/Ошибки": опасность ложных воспоминаний

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Заставить невинного признаться в преступлении, манипулировать мужем или подчинёнными – всё это можно делать с помощью ложных воспоминаний. Как понять, где кончается правда и начинается вымысел?

Не все, что мы помним, было на самом деле. Эксперименты показывают, что более 75 процентов людей вспоминают то, что в реальности с ними не происходило. 

Эпизод подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы реконструируем события прошлого заново и не всегда одинаково. Ложные воспоминания повсюду, и почти каждого из нас можно заставить поверить во что угодно.

Как слепое доверие собственной памяти приводит к фатальным ошибкам? В каких ситуациях человек становится более внушаемым? Возможно ли отличить реальное воспоминание от ложного?.. А вы точно тот, кем вы себя помните всю жизнь?

Вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии Московского психолого-педагогического университета и клиническим психологом Еленой Дорош разбираемся, как обратить ложные воспоминания себе на пользу, и какие ошибки памяти совершает наш мозг.

1:30 как рождаются ложные воспоминания
4:20 как из-за ложных воспоминаний невинный может оказаться за решёткой
6:30 как в чужую память внедрить ложные воспоминания
10:15 почему люди воспроизводят ложные воспоминания со всеми подробностями
13:10 по каким признакам можно понять, что нам навязывают ложные воспоминания
14:50 как в личных отношениях манипулируют с помощью ложных воспоминаний
17:25 что поможет быть менее внушаемым
19:05 что такое дежавю
22:15 к каким последствиям могут привести ложные воспоминания
23:25 как определить, какое воспоминание ложное, а какое – настоящее
24:15 почему плохое быстро забывается, и в памяти остаётся только хорошее
26:30 как ложные воспоминания используются в психотерапии, чтобы помогать людям
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