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Шамба: моя основная задача на посту главы Пицунды - не разочаровать людей

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В эксклюзивном интервью радио Sputnik Абхазия новый глава Пицунды Алхас Шамба рассказал, какие приоритетные задачи ставит перед собой на посту руководителя.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 декабря подписал указ об исполняющем обязанности главы города Пицунда. В пятницу 20 декабря глава государства представил нового руководителя коллективу администрации города Пицунды.

Как отметил в интервью Sputnik Алхас Шамба, жители Пицунды мечтали, чтобы руководителем города был коренной житель.

© Foto / Кабинет министров РА
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"Правильно это или нет, покажет время. Считается, что коренной житель – это тот, кто хотя бы в третьем поколении живет там, но Пицунда – городок молодой, здесь в основном находится абхазское население с момента стройки курорта "Пицунда". Можно сказать, что наши родители приехали сюда, а поколение, которое здесь родилось и пошло в первый класс, окончили школу, воевали в Пицундском батальоне, закончили войну – это наше поколение. Как-то так сложилось, что коренных глав у нас не было. Сейчас мечта горожан сбылась, и я оказался на "наконечнике копья". Наверное, будет сложно. Я знаю все проблемы изнутри, знаю, как достичь цели, сколько времени нужно. Но многих может не устроить время претворения в жизнь – я буду ставить задачи поэтапно, а скорость может все испортить. На встрече с президентом, когда он представлял меня коллективу, я сказал, что в первую очередь мы должны перезимовать, и уже с февраля-марта мы будем начинать подготовку к летнему сезону. Обычно подготовку у нас начинают в конце апреля - начале мая. Но в этом, думаю, мы должны загодя построить план. Нужно придать более красивый вид Пицунде. Будем превращать Пицунду в ту жемчужину Черного моря, которой она была в советское время. Не хочу наперед загадывать, но еще во времена Горбачева мэром Пицунды был мой отец, и ассоциации людей с тем периодом ностальгические", - рассказал Шамба.

Шамба отметил, что люди питают надежды с его появлением на посту главы Пицунды, поэтому своей основной задачей он считает, не разочаровать их.

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Теги:
Абхазия, Пицунда


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