Шамба: моя основная задача на посту главы Пицунды - не разочаровать людей

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 19 декабря подписал указ об исполняющем обязанности главы города Пицунда. В пятницу 20 декабря глава государства представил нового руководителя коллективу администрации города Пицунды.

Как отметил в интервью Sputnik Алхас Шамба, жители Пицунды мечтали, чтобы руководителем города был коренной житель.

"Правильно это или нет, покажет время. Считается, что коренной житель – это тот, кто хотя бы в третьем поколении живет там, но Пицунда – городок молодой, здесь в основном находится абхазское население с момента стройки курорта "Пицунда". Можно сказать, что наши родители приехали сюда, а поколение, которое здесь родилось и пошло в первый класс, окончили школу, воевали в Пицундском батальоне, закончили войну – это наше поколение. Как-то так сложилось, что коренных глав у нас не было. Сейчас мечта горожан сбылась, и я оказался на "наконечнике копья". Наверное, будет сложно. Я знаю все проблемы изнутри, знаю, как достичь цели, сколько времени нужно. Но многих может не устроить время претворения в жизнь – я буду ставить задачи поэтапно, а скорость может все испортить. На встрече с президентом, когда он представлял меня коллективу, я сказал, что в первую очередь мы должны перезимовать, и уже с февраля-марта мы будем начинать подготовку к летнему сезону. Обычно подготовку у нас начинают в конце апреля - начале мая. Но в этом, думаю, мы должны загодя построить план. Нужно придать более красивый вид Пицунде. Будем превращать Пицунду в ту жемчужину Черного моря, которой она была в советское время. Не хочу наперед загадывать, но еще во времена Горбачева мэром Пицунды был мой отец, и ассоциации людей с тем периодом ностальгические", - рассказал Шамба.

Шамба отметил, что люди питают надежды с его появлением на посту главы Пицунды, поэтому своей основной задачей он считает, не разочаровать их.

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