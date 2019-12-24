Эксперт об атаке на базу в Сирии: попытка оказать давление на российских военных

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Боренков, террористы напали после наступления темноты, для атаки они использовали беспилотники. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два летательных аппарата, которые направлялись к авиабазе с юго-востока.

Пострадавших и материального ущерба нет, база функционирует в плановом режиме.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин дал оценку данному инциденту в эфире радио Sputnik.

"Это не первый случай, когда террористы в Сирии пытаются атаковать российскую базу, в том числе с использованием беспилотников. Говорить о том, что это - система, я не берусь. Военная операция в Сирии постепенно превращается в полицейскую. Понятно, что остаются некие группы лиц, которые будут продолжать сопротивление, пытаться оказывать давление на наших военных, но думаю, что это все уже не так серьезно, как было некоторое время назад. А то, что наши системы ПВО так эффективно действуют, – это очень хорошо, потому что, как правило, беспилотники, которые используют террористы, - это весьма кустарные изделия, малоразмерные, и если мы способны их обнаруживать и сбивать, значит, комплексы, которые охраняют нашу базу, очень эффективны", - сказал Дмитрий Литовкин.

Читайте также: