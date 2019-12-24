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Дмитрий Литовкин
© Фото : из архива автора

Эксперт об атаке на базу в Сирии: попытка оказать давление на российских военных

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191224/1029087342/Ekspert-ob-atake-na-bazu-v-Sirii-popytka-okazat-davlenie-na-rossiyskikh-voennykh.html

Отражена атака с воздуха на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Ситуацию оценил в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Боренков, террористы напали после наступления темноты, для атаки они использовали беспилотники. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два летательных аппарата, которые направлялись к авиабазе с юго-востока.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Российские военные впервые вошли в бывшую "столицу" ИГ* в Сирии

Пострадавших и материального ущерба нет, база функционирует в плановом режиме.

 Военный эксперт Дмитрий Литовкин дал оценку данному инциденту в эфире радио Sputnik.

"Это не первый случай, когда террористы в Сирии пытаются атаковать российскую базу, в том числе с использованием беспилотников. Говорить о том, что это - система, я не берусь. Военная операция в Сирии постепенно превращается в полицейскую. Понятно, что остаются некие группы лиц, которые будут продолжать сопротивление, пытаться оказывать давление на наших военных, но думаю, что это все уже не так серьезно, как было некоторое время назад. А то, что наши системы ПВО так эффективно действуют, – это очень хорошо, потому что, как правило, беспилотники, которые используют террористы, - это весьма кустарные изделия, малоразмерные, и если мы способны их обнаруживать и сбивать, значит, комплексы, которые охраняют нашу базу, очень эффективны", - сказал Дмитрий Литовкин.

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Теги:
Россия, Сирия


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