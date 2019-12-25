Барциц о том, почему европейцы хотят улучшения отношений с Россией

В эфире радио Sputnik Абхазия торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц размышляет о том, почему большинство европейцев, принявших участие в опросе, хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились.

Согласно опросу Sputnik.Мнения, подавляющее большинство респондентов хотят, чтобы в ближайшем будущем отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились: 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев. Люди с высшим образованием чаще высказываются за нормализацию отношений Между Россией и ЕС, чем люди с более низким уровнем образования.

Это не может не вселять определенного оптимизма, отметил Олег Барциц.

"Это уже свидетельствует о серьезных подвижках, о серьезных изменениях в общественном сознании, о новых подходах, которые готовы исповедовать элиты этих стран в отношении к России. Здесь может быть несколько объяснений. Приведу два из них. Есть объяснение тому, что среди людей с более высоким уровнем образования идея улучшения отношений с Россией более популярна. Как пример – взаимодействие бизнеса России и европейских стран. Очевиден тот факт, что российский инвестиционный рынок является весьма привлекательным для потенциальных инвесторов, в том числе из ЕС… Поскольку высокообразованные люди являются наиболее целеустремленными и динамичными, готовыми ментально постигать новое, то они и являются локомотивами улучшения отношений между Россией и европейскими странами…", - сказал Олег Барциц.

По его мнению, вторым важным аспектом является культурный.

"Россия является несомненно неотъемлемой частью Европы. Образованные люди прекрасно понимают, что Россия является носителем великого культурного багажа. Для них такие фамилии, как Достоевский, Толстой, Чайковский – не пустой звук, они хорошо знакомы с этим", - отметил Барциц.

Торгпред подчеркнул, что в сознании европейцев все больше укрепляется мысль о том, что необходимо укреплять связи с Россией, с мощной ядерной державой, со страной с огромным экономическим потенциалом и культурным багажом.

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