Кондратьев: Афганистан будет оставаться горячей точкой, пока там остаются американцы

Член Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев во время круглого стола "Афганистан: к 40-летию начала ввода советских войск" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" рассказал, почему Афганистан до сих пор остается горячей точкой.

25 декабря отмечается 40-я годовщина начала боевых действий и ввода советских войск в Афганистан. Через Афганистан прошли около 620 тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч погибли, мужественно исполняя свой воинский и гражданский долг, оказывая интернациональную помощь афганскому народу; 6669 стали инвалидами, десятки пропали без вести.

"Для нашей страны Афганская война не закончена в том смысле, что продолжается работа по возвращению пропавших солдат, по защите наших южных рубежей от террористической угрозы. По прошествии 30 лет можно сделать ясные выводы – когда в период политических "ветров" пытались обвинить армию в этой войне, как в какой-то самостоятельной работе, приводили доводы, что не зашли бы мы, были бы американцы. Сегодня там находятся американцы, но Афганистан также 40 лет воюет. То есть 30 лет мира без мира в Афганистане так и не наступили. Сегодня в Афганистане практически период безвластия. При, казалось бы, наличествующей группировке из нескольких десятков стран во главе с США увеличился, к примеру, поток наркотрафика только на территорию нашей страны и в соседние с нами регионы, чего даже в страшном сне невозможно было предположить в годы нашего нахождения в Афганистане. Сегодня террористические группировки в борьбе за власть на севере Афганистана создали анклав из представителей ИГИЛ*", - утверждает сенатор.

Кондратьев считает, что сегодня крайне важно понимать, какие чувства звучат у народа по отношению к ветеранам Афганской войны, чтобы пример тех, которые отдали свои жизни за то, чтобы террористическая угроза не распространялась на территорию России, был действительно достойным, справедливым и вызывал уважением у потомков.

"Хотелось бы, чтобы все мы говорили об Афганистане на одном понятном языке", - отметил Алексей Кондратьев.

По мнению Кондратьева, американцы не в состоянии вести в Афганистане гибкую и адекватную политическую работу, на сегодняшний день не могут гарантировать ни действующим государственным органам, ни окружающим территориям никаких форм безопасности. Поэтому Афганистан продолжает оставаться горячей точкой, пока там будут оставаться американцы, пока с талибами не будет найден политический диалог.

Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всей страны. Советские солдаты противостояли продвижению международного терроризма и наркобизнеса к нашим границам. Сегодня Афганистан - по-прежнему "горячая точка". Присутствие американских войск не смогло способствовать установлению мира в этой стране.

* Террористическая организация, запрещена в РФ