Юрист о словах Путина в адрес посла Польши: соответствуют историческим обстоятельствам

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода назвал очень точными слова президента Владимира Путина, который ранее назвал "сволочью и антисемитской свиньей" польского дипломата, поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше.

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе считает, что оценка Владимирым Путиным слов польского посла в нацистской Германии соответствует историческим обстоятельствам.

"Подавляющее большинство мировых лидеров забыло, что есть приговор Нюрнбергского трибунала. Там дана жесткая, категорическая оценка преступлениям нацистов во Второй мировой войне, одной из составляющей которых был Холокост. Оценка, которую дал Владимир Путин, достаточно эмоциональна, но она соответствует историческим обстоятельствам. То, что было предложено в тот период польским послом ‒ это пособничество преступной политике, которую проводил Гитлер. Мы должны бороться за свою историю. Одна из форм, которую избрал президент, – это освещение и рассказ об исторических событиях и соучастниках этих преступлений", – отметил Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сейчас Польша старается забыть о действиях руководства страны перед началом Второй мировой войны.

"Когда предлагают изменить историю, отказать России в историческом праве участвовать в памятных мероприятиях по поводу начала Второй мировой войны – это означает, что польские власти хотят забыть в том числе слова своего посла в нацистской Германии. Но не мог посол так высказываться, если бы он не имел одобрения со стороны властей своего государства. Поэтому, бесспорно, когда им напоминают о такой форме соучастия в международном преступлении, им становится неприятно. Деятельность нынешних польских властей, в том числе циничное отношение к России за ее участие во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции, освобождение Польши солдатами Красной армии, то, что они сносят памятники, глумятся над памятью погибших во имя свободы Польши, – конечно, это политический элемент", ‒ уверен Михаил Йоффе.

Во время выступления на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин, ссылаясь на архивные документы, резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", ‒ оценил Путин доклад дипломата главе польского МИД.

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