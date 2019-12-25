Котенок о "репетиции" НАТО атаки на Россию: что это, если не звоночек

Учения НАТО "Защитник Европы – 2020", стартующие в начале следующего года, станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.

Согласно сценарию, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, а затем в Польшу и Прибалтику – "как можно ближе к российской границе", отмечает издание.

В эфире радио Sputnik главный редактор портала "Сегодня.ру", военный обозреватель, член аналитической службы Донбасса Юрий Котенок прокомментировал публикацию.

"Это как раз тот самый случай, когда вопиют камни – если уж немецкие СМИ об этом пишут… Хотя надо признать, что на общем фоне антироссийской истерии, которая сейчас захлестнула подавляющее большинство стран-членов НАТО, немцы занимают достаточно взвешенную позицию. Об этом свидетельствует и эта публикация", – сказал Юрий Котенок.

По его мнению, действия НАТО у российских границ не оставляют сомнений в агрессивных намерениях альянса.

"НАТО в режиме нон-стоп проводит мероприятия мобилизационного характера, отрабатываются боевые действия и уже не скрывается, что основным противником считается Россия. И хотя нет прямых анонсов, что будет осуществлено нападение на нашу страну, тем не менее, прорабатывается, например, сценарий по исключению варианта, аналогичного "аннексии" Крыма, как они заявляют. Многократно возросла угроза в отношении Калининградского эксклава. Напомню, что один из натовских генералов заявил, что не исключено проведение военной операции против Калининградской области России. Если это не звоночек, то что же?..", – отметил военный эксперт.

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