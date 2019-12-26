Агаджанян о бизнесе Крыма и Абхазии: найдут общие точки, главное - проложить дорогу

Первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян в студии радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества полуострова с Абхазией.

Представители деловых кругов и правительства Республики Крым посетили Абхазию и приняли участие в круглом столе "Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений". Речь шла о перспективах сотрудничества между республиками. Крымская делегация также посетила несколько объектов туристической, сельскохозяйственной и промышленной сфер в Абхазии. Об итогах пребывания в Абхазии рассказал руководитель делегации, первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян.

"Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать", - так отозвался первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Анушаван Агаджанян об Абхазии.

"На этот раз, согласно протокольным решениям, принятым во время визита делегации Абхазии в Крым, мы организовали бизнес-миссию с представителями различных отраслей предпринимательской деятельности Крыма с целью знакомства с республикой и достижения определенных договоренностей, подписания договоров в различных областях экономики. Бизнес-миссия, которую мы привезли, затрагивает почти все сферы экономики… Есть определенные договоренности с предпринимательским сообществом Абхазии по проведению подобных бизнес-миссий, потому что, когда бизнесмены видят друг друга за круглым столом, и договоренности легче достигаются, и есть поддержка со стороны правительства Крыма и Абхазии. Здесь уже более предметно мы обсудили вопросы, касающиеся логистики, то есть доставки определенных товаров", - рассказал Агаджанян.

Первый заместитель министра экономического развития Республики Крым считает, что крымско-абхазское сотрудничество интересно, бизнес всегда найдет точки соприкосновения, главное – проложить ему нужную дорогу и показать направление.

"Представители Абхазии и представители Крыма - люди деловые и перешли сразу от слов к делу… Представители бизнес-кругов заинтересованы. Вопрос в том, чтобы была правительственная поддержка. Все-таки, когда власть стоит за предпринимателями, бизнес чувствует себя более уверенно", - считает Агаджанян.

Круглый стол "Диалог бизнеса Крым – Абхазия: развитие торговых отношений" в Сухуме стал своего рода практическим продолжением состоявшегося 13 декабря в Симферополе второго заседания абхазо-крымской Межправкомиссии. Участники заседания абхазо-крымской Межправкомиссии подвели итоги реализации в 2019 году Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Крымом и Абхазией на 2019-2021 годы.

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