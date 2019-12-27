Гуния об отвергнутом депутатами республиканском бюджете 2020: ситуация патовая

Законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год" был принят в первом чтении 21 ноября 2019 года. На сессии Парламента 26 декабря народным избранникам предстояло проголосовать за главный финансовый документ во втором, основном чтении. За проект бюджета на следующий год проголосовали 16 депутатов, 11 - против, двое воздержались. Таким образом, республиканский бюджет на 2020 год не был утвержден.

Комментируя такое решение Парламента, депутат Илья Гуния напомнил, что после принятия документа Кабинетом министров Парламент поработал над ним и внес свои изменения.

"С этими изменениями Минфин не согласился. Поэтому возникли вопросы. Бюджет и без того был не ахти, он не нравился и с поправками тоже, но с ними было хоть какое-то движение. Минфин аргументировал тем, что не может найти этих денег. Мы указали, в какой части деньги можно найти, где увеличить, у кого надо забрать… Депутаты взбунтовались. Два с половиной месяца работы комитета по бюджету коту под хвост. Ситуация на сегодняшний день патовая", - отметил Гуния.

По его мнению, выходом из сложившейся ситуации может стать представление Минфином нового проекта бюджета с внесенными в него поправками и с учетом работы Парламента.

"Мне не нравится, как сверстан бюджет. Мы в нем не отражаем ничего, кроме наших расходов, кроме того, что какие-то деньги государство получает и тратит их необоснованно. На реальный сектор экономики, к примеру, ничего не заложено, кроме зарплат чиновников, которые в некотором случае завышены. Но у нас заработная плата одна, а люди на местах делают начисления к заработной плате в размере 100 процентов. Меня не устраивает, что мы закладываем деньги на покупку автомобилей в то время, как у нас много проблем: люди стоят в очереди с текущими крышами, со сгоревшими домами. Если мы пойдем такими темпами, мы сами себя съедим. Не может 10-15 компаний в Абхазии обслуживать всю страну и всю инфраструктуру" , - считает парламентарий. До того момента, пока не будет утвержден бюджет республиканского бюджета на 2020 год, правительство будет вести работу по бюджету 2019 года.

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