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Журавлев: США всегда призывают спастись от результатов своей же политики

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191227/1029106646/Zhuravlev-SShA-vsegda-prizyvayut-spastis-ot-rezultatov-svoey-zhe-politiki.html

Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения президента США в адрес России, Сирии и Ирана.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.

"Мне кажется, что Трампу для того, чтобы не допускать гибель мирных жителей в Сирии в Идлибе, в частности, лучше вывести оттуда американскую армию и не поддерживать оппозицию, которая в конечном счете разжигает конфликты и держит под контролем лагеря беженцев, где люди, собственно, и погибают. Америка как всегда ведет в начале размашистую внешнюю политику, а потом призывает всех спастись от результатов этой своей собственной политики, ничего собственно нового", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.     

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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Теги:
США


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