"Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден большой спорт для ребенка

Травмированное тело и психика, комплексы, упущенное образование. Создан ли ваш ребенок для спорта высших достижений или вы очень ошиблись?

Ребенок-олимпийский чемпион — одна из самых опасных родительских амбиций. Начинают "для здоровья" и "развития", но не замечают, когда пройдена грань, и ребенок уже в лопастях жесткого профессионального спорта.

Спорт — это точно полезно? Можно ли отдавать в секцию с 3-4 лет или ещё рано? Как заранее узнать вырастет ли из вашего ребёнка чемпион и стоит ли игра свеч? От каких тренеров нужно бежать немедля? Как не допустить тяжелых психологических расстройств на выходе из "большого спорта"?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, директором хоккейной школы "Крылья Советов" Алёной Крыловой и Майей Дмитриевой, которую родители в детстве заставили заниматься художественной гимнастикой, разбираемся, как большой спорт влияет на психику ребенка.

1:15 зачем родители отдают детей в спорт в раннем возрасте

2:25 где заканчивается хорошая сторона большого спорта и начинается травмирование детей

5:30 как определить, какой вид спорта подходит ребенку

8:30 какими чертами характера обладает будущий чемпион

9:40 как тренеры работают с неадекватными родительскими ожиданиями

10:10 "бесперспективный". В каких случаях это говорят детям?

11:40 о травле в спортивных секциях

15:50 как влияют на личность индивидуальные и командные виды спорта

17:05 о нереализованных амбициях родителей и несбывшихся мечтах детей

20:00 о детских травмах в большом спорте

23:20 как понять, что ребенка нужно срочно забирать из секции

27:30 о детстве спортсмена: несчастное или все-таки счастливое

30:30 об ошибках, которые совершают все родители, отдавая детей в спорт

33:25 как строить жизнь людям, которые полностью посвятили себя большому спорту

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