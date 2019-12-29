"ЯсноПонятно": почему нас бесят чужие итоги года

Публичное подведение итогов — это хвастовство и очередной способ самоутвердиться или возможность выразить благодарность, дать совет и найти единомышленников?

В этом году очередной друг из социальной сети пробежал марафон, реализовал масштабный проект с самой крутой командой на свете и посетил десять стран.

Чтобы наступающий год не подвел, итоги подводят люди и целые корпорации. Это делают для нас мобильные телефоны, музыкальные сервисы и даже банки. Подведение итогов позволяет чётче определить цели и будущие планы, понять, в каком направлении дальше двигаться, и что, в конце концов, делает нас счастливыми. Но нужно ли говорить о них вслух, и есть ли вообще в этом смысл, если никакого плана изначально не существовало?

Спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — коуч трудоголиков Ольга Полищук рассказала, почему нас так раздражают чужие итоги и как подвести свои, чтобы никого не задеть.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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