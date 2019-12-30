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Генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Басария: зимой "Черноморэнерго" работает как скорая помощь

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Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на своей пресс-конференции рассказал о том, как будет работать структура в новогодние праздники.

Сотрудники РУП "Черноморэнерго" в новогодние праздники будут работать каждый день, и зачастую им приходится пренебрегать правилами безопасности сказал Басария.   

"Мы каждый год перед зимой говорим о том, что структура "Черноморэнерго" готова в любое время проводить работы, буквально в прошлый Новый год наш главный инженер, встретил год на линии. Все структуры работают, и им не нужно дополнительно давать или ставить задачи быть подготовленными. РУП "Черноморэнерго" работает как скорая помощь. В любой другой энергосистеме работать в ночное время никто не будет. Нельзя проводить работы на обледеневшей опоре, а мы проводим, потому что у нас нет другого выхода. В ином случае наше население останется без электроэнергии. Наши структуры готовы всегда – зима, лето, осень, весна - разницы нет, у нас такая специфика работы. В этом отношении люди могут быть спокойны, но у нас не хватает ресурсов, для того чтобы более или менее проходить эти периоды", - сказал Басария.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.      

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