Басария: зимой "Черноморэнерго" работает как скорая помощь

Сотрудники РУП "Черноморэнерго" в новогодние праздники будут работать каждый день, и зачастую им приходится пренебрегать правилами безопасности сказал Басария.

"Мы каждый год перед зимой говорим о том, что структура "Черноморэнерго" готова в любое время проводить работы, буквально в прошлый Новый год наш главный инженер, встретил год на линии. Все структуры работают, и им не нужно дополнительно давать или ставить задачи быть подготовленными. РУП "Черноморэнерго" работает как скорая помощь. В любой другой энергосистеме работать в ночное время никто не будет. Нельзя проводить работы на обледеневшей опоре, а мы проводим, потому что у нас нет другого выхода. В ином случае наше население останется без электроэнергии. Наши структуры готовы всегда – зима, лето, осень, весна - разницы нет, у нас такая специфика работы. В этом отношении люди могут быть спокойны, но у нас не хватает ресурсов, для того чтобы более или менее проходить эти периоды", - сказал Басария.

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