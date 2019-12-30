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Джинджолия о новогодней акции "Ашана": счастливые лица детей говорят, что все удалось

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Об итогах акции "Стань Дедом Морозом" культурно-благотворительного фонда "Ашана" в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала директор фонда Мактина Джинджолия.

"Стань Дедом Морозом" - итоговая и любимая акция как для сотрудников фонда, так и для наших подопечных, сказала Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Все дети ждут волшебства, а особенные детки ждут особенно. В этом году наши подопечные сами приехали в гости к Дед Морозу и Снегурочке. После просмотра новогоднего спектакля в РУСДРАМе дети получили свои подарки. Мы видели счастливые лица и горящие глаза наших подопечных, это для нас самое главное, значит, все удалось", - сказала Джинджолия.

По словам директора культурно-благотворительного фонда "Ашана" все подарки были подобраны тщательно.

"В этом году мы включили в акцию больше детей, они верят в Дед Мороза, в волшебство, это 100 детей до 13 лет. Они за месяц до Нового года присылали в фонд письма и видеообращения. Среди подопечных есть и те, кто не может самостоятельно писать, говорить, за них нам сообщали родители. Подарки были разные, но в основном все просили игрушки. К сожалению, у нас есть детки, кто не может видеть, они просили музыкальные игрушки, у кого проблемы со слухом - просили святящиеся. Все подарки волшебниками были подобраны тщательно, чтоб действительно дети получили то, о чем мечтали. Мы каждый год, когда проводим эту акцию, убеждаемся в том, что у наших людей большие сердца", - сказала Джинджолия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.  

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