Оленченко об оценке Bloomberg авторитета Путина: это естественно

Bloomberg оценило достижения Владимира Путина за 20 лет у власти. В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал, почему агентство обратилось к авторитету российского лидера.

"Двадцатилетняя путинская Россия сильнее, чем когда-либо". С таким заголовком вышел материал агентства Bloomberg, в котором оцениваются результаты работы российского лидера за два десятилетия.

Россия восстановила значительную часть влияния, потерянного в результате распада СССР, отмечают авторы материала. В качестве основного достижения Владимира Путина они называют способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, отмечая, что США тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сразу. В агентстве назвали РФ основной силой на Ближнем Востоке, которая "расширяет влияние на Африку".

Помимо этого, как указывает Bloomberg, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, вернул Крым в состав России, повлиял на ситуацию в Сирии, договорился о поставке оружия Турции – стране НАТО. Кроме того, Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту "Нормандской четверки". А осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключают авторы материала.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Оленченко считает, что на Западе к этой оценке прислушаются. В эфире радио Sputnik он объяснил, почему.

"Я думаю, это естественно, поскольку Путин олицетворяет восстановление авторитета России, восстановление российской экономики, уверенности россиян в будущем, и главное – самоуважения. И то, что Bloomberg обращается к авторитету Путина – это естественно. И у нас, и на Западе улучшение положения России в мире и улучшение положения в самой России связывают с Путиным. Поэтому, я думаю, что Bloomberg не мог на это не откликнуться. Это ведущее агентство, помимо информации, дает и оценки, показательные для западного мира", - сказал Владимир Оленченко.

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