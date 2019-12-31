Певица Кучуберия: исполнила свою мечту в уходящем году

Певица Ильда Кучуберия в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала, что ей удалось исполнить давнюю мечту в уходящем 2019 году.

Исполнить песню, посвященную родителям, мечтала давно, но удалось ее воплотить в жизнь только в 2019 году, рассказала на радио Sputnik певица и педагог по вокалу Ильда Кучуберия.

"Я мечтала около пяти лет сделать эту работу. Песня называется "Сани саби" ("Мама и папа" - абх.). Я всегда … у меня сейчас даже слезы наворачиваются… мечтала посвятить песню и клип своим родителям. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Я не первый раз пыталась сделать такую песню, но не получалось, откладывала. В какой-то момент все сошлось, буквально в течение месяца с супругом сняли домашний клип, где наши семьи и семьи наших артистов. Это песня пошла в народ, и ее хорошо приняли. Мне пишут взрослые и молодые, что она тронула их сердца. Я очень рада этому", - сказала Кучуберия.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.