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От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов 2019 года

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Не Голливудом единым! Режиссёры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах.

Обзор 10 лучших фильмов уходящего года, которые в 2019-м добрались до российского проката.

Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

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Темы:
Подкасты РИА (263)


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