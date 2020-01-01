От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов 2019 года

Не Голливудом единым! Режиссёры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах.