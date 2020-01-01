Новогодний спецвыпуск: о чем говорят дети

Стать тусовщиком 80 уровня и организовать мальчишник в шесть лет. Попросить у Деда Мороза, чтобы никто не срывал уроки. Подарить маме деньги, которые она же и дала. Посвятить весь год игре с котом.

В этом эпизоде на вопросы отвечают главные герои подкаста — дети. А потом на те же самые вопросы отвечают взрослые. Послушайте, что из этого получилось.

Почему этот год был особенным? Какой подарок самый лучший и почему это не обязательно вещь из магазина или волшебство? Зачем шестилетние мальчишки устраивают мальчишник под Новый год? Что подарить родителям, если ты школьник? Чем заняться на каникулах, если тебе уже семь лет? Реально ли растянуть шоколадный подарок на весь следующий год?

А ещё, есть мнение, что современные дети ни о чём не мечтают и в подарок хотят только гаджеты. Об этом мы тоже спросили.

1:40 о чем говорят дети

14:20 о чём говорят взрослые

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