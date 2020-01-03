Дизайнер: цвет космоса будет актуальным в 2020 году

Дизайнер Артем Кривда в эфире радио Sputnik рассказал, почему синий цвет в 2020 году будет самым актуальным.

Американский Институт цвета Pantone назвал цветом 2020 года классический синий (оттенок палитры 19-4052). Об этом сообщает сайт института.

Цвет воплощает спокойствие и уверенность, говорится в сообщении.

"Классический синий цвет есть сейчас в раскладках практически всех модных трендов, особенно в сезонах "весна-лето", "осень-зима", поэтому он логичен. Плюс, это цвет космоса и в преддверие невероятной даты 20-20 это цвет выбран. Я ни разу не видел синей свадьбы, поэтому думаю, что это будет большой тренд в одежде, но в использовании синего в мероприятиях я не уверен. В автопроме, думаю, как покупались больше всего черные машины, так и будут", - рассказал дизайнер в эфире радио Sputnik.

"Мы живем во времена, когда необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", солидный и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", — сказала о нем директор института Леатрис Эйсман.

Главным цветом 2019 года институт Pantone назвал оттенок «живой коралл», который «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию.

Pantone занимается разработкой и исследованием цветов, которые дизайнеры и рекламщики всего мира могли бы с успехом использовать в будущем для своих работ. С 2000 года эксперты ежегодно выбирают один цвет, который задаст тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на весь грядущий год.