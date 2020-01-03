Трапш: итоги президентских выборов в Абхазии будут ощущаться и в 2020 году

Главным событием 2019 года в Абхазии являются президентские выборы, они состоялись, но в то же время процесс далек от логического завершения, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Николай Трапш.

"Выборы состоялись, формально итоги подведены, осуществляется руководство избранным президентом Раулем Хаджимба, но оппозиция продолжает судебное рассмотрение вопроса о легитимности результатов выборов. Недавний приезд в Абхазию потенциального главного конкурента действующего президента, не участвовавшего в выборах Аслана Бжания, тоже ситуацию несколько усилило, обострило, поэтому итоги выборов мы будем ощущать еще в 2020 году", - отметил Трапш.

По его мнению, выборный процесс далек от окончательного урегулирования, но ясно одно, что альтернативы легитимному решению данного вопроса нет, а потому на судебной власти большая ответственность.

"Начат процесс, который должен получить логическое завершение. Понятно, что это создает дополнительные политические трудности и для государства, и для общества, но если мы строим настоящее правовое государство, то и эти трудности надо пройти. Если пройдем их успешно, то это еще один положительный тест, что мы, действительно, состоялись как государство", - сказал Николай Трапш.

Более подробно беседу можно послушать на радио Sputnik Абхазия.

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