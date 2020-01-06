Хагба: встреча глав Абхазии и России - главное политическое событие 2019 года

Из всех политических событий Абхазии, которые произошли в 2019 году необходимо выделить встречу между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Абхазии Раулем Хаджимба, сказал политолог Хагба в эфире радио.

"Эта не дежурная встреча, учитывая значимость фактора России в нашей политической жизни, и вообще, в судьбе Абхазии, это очень важное событие. Во-первых, это говорит о том, что Абхазия будет суверенно развиваться, это будет иметь место и в дальнейшем, и никаких отходов от политики такой направленности не произойдет. Это говорит о том, что гарантия безопасности наша обеспечена, гарантия экономического развития обеспечена, и в дальнейшем, в какой ситуации бы Абхазия ни находилась, каким политическим статусом она ни обладала бы, значимость фактора России очень велика. В этом отношении встреча очень важна, если бы этой встречи не было бы, могли бы пойти разного рода разговоры и слухи. Россия великая держава, которая дала нам шанс построить свою страну, и мы должны этим шансом воспользоваться. Эта важная встреча и главное событие года", - сказал Хагба в беседе на радио.

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