Джопуа о детской больнице Абхазии: остро нуждается в специалистах узкого профиля

Главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа в беседе на радио Sputnik сказал, что одним из основных вопросов учреждения является проблема дефицита кадров.

В конце года на всеобщем собрании коллектива Детской республиканской больницы Абхазии были обозначены главные вопросы, которые необходимо решить в этом году. Одним из самых острых является нехватка кадров, сказал Джопуа в эфире радио.

"Мы стараемся каждый год улучшать качество своей работы. Основной и главной задачей на 2020 год является кадровый вопрос. У нас не хватает узких специалистов. Есть надежда, что, возможно, в этом году у нас появятся специалисты, в которых мы остро нуждаемся. Планируем к тому же и обновление лаборатории", - сказал Джопуа.

По словам главврача детской больницы, ко времени, когда в Абхазии появится уже совершенно новый объект, проблема с кадрами должна быть решена.

"Наконец строительство новой детской больницы включили в Инвестпрограмму. Это то, к чему мы стремились все послевоенные годы. Я думаю, что у нас будет современная, соответствующая всем стандартам, новая детская больница, и к этому времени мы должны быть укомплектованы всеми необходимыми кадрами", - сказал Джопуа.

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