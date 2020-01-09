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Тания о Джергения: дипломатический и политический изобретатель

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О своем друге и коллеге Анри Джергения в эфире радио Sputnik Абхазия вспоминает помощник первого президента Абхазии по политическим вопросам Астамур Тания.

Абхазия сегодня прощается с общественным и политическим деятелем Анри Джергения. 

О своем друге и коллеге в эфире радио Sputnik Абхазия вспоминает помощник первого президента Абхазии по политическим вопросам Астамур Тания.

© Foto / ardzinba
Патриот, политик и дипломат: вспоминая Анри Джергения
"Мне запомнилась первая с ним совместная поездка в Женеву летом 1997 года. Это были достаточно сложные переговоры. Группа стран друзей Грузии, как их тогда называли, пытались внедриться в переговорный процесс. Российская делегация тогда тоже входила, и официально она придерживалась той же позиции, хотя не очень была довольна расширением роли других государств в этом переговорном процессе. Но официально они поддерживали эту позицию. Поэтому абхазской стороне приходилось самой отбиваться от расширения переговорного процесса за счет стран, которые поддерживали Грузию. Джергения в этом переговорном процессе, как и всегда, играл очень важную роль. Там были очень сложные встречи, особенно в кулуарах. Мне запомнился момент, когда Группа друзей Генерального секретаря выступала с достаточно жесткими заявлениями и требованиями, а Анри Михайлович Джергения сидел и разгадывал кроссворды, я бы даже сказал, не разгадывал,  а заполнял, потому что он их щелкал, как орехи. Меня его странное поведение удивило, но потом я понял, что таким образом он сбивал накал ситуации. Тогда нам удалось как-то купировать этот процесс, и в последующем  Анри Михайлович выработал формулу координационного совета, которая работала вплоть до 2008 года. Это формула участия международных посредников в переговорном процессе", - рассказал Тания.

Астамур Тания отметил, что Анри Джергения была свойственна политическая и дипломатическая изобретательность, как сегодня принято говорить, креативность.

"Это был человек очень широкого кругозора. Он был, пожалуй, самой близкой политической фигурой к Владиславу Ардзинба на протяжении долгого времени. Они, как известно, были родственниками и давно были знакомы, и Анри Михайлович очень  ценил талант Владислава Григорьевича. Их работу на дипломатическом направлении можно назвать своего рода симбиозом", - сказал Тания.

Известный общественный и политический деятель Абхазии Анри Джергения умер на 79-м году жизни в воскресенье 5 января.

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Теги:
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