Тарасов о ситуации в Абхазии: свою роль должна сыграть Россия

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов оценил политическую ситуацию в Абхазии.

Абхазская оппозиция, требующая отставки президента республики, организовала в четверг масштабную акцию в Сухуме. Протестующие заблокировали здания Парламента, президентской Администрации и правительства. Ситуацию прокомментировал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Хотелось бы, чтобы выход из ситуации в Сухуме носил цивилизованный характер. Свою роль должна сыграть Россия, чтобы примирить враждующие стороны", - поделился эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

Акции протеста в Сухуме начались 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

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